Alibaba Aktie News: Alibaba am Mittwochnachmittag höher

Die Aktie von Alibaba gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Alibaba legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 97,08 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Alibaba-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 97,08 USD. Die Alibaba-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 98,81 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 98,49 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.168.314 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Bei 117,80 USD markierte der Titel am 08.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 21,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 68,43 USD. Dieser Wert wurde am 20.04.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Alibaba-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,95 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alibaba 0,980 USD aus.

Alibaba gewährte am 15.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,61 USD. Im letzten Jahr hatte Alibaba einen Gewinn von 1,50 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 33,00 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 31,02 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 14.05.2025 terminiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 61,94 CNY je Alibaba-Aktie belaufen.

