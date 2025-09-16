Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Notierung im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 251,36 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies um 15:53 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 251,36 USD. Den Tageshöchststand markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 251,59 USD. Zwischenzeitlich weitete die Alphabet A (ex Google)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 249,81 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 251,16 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.403.316 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 253,03 USD erreichte der Titel am 16.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 140,53 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Alphabet A (ex Google)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,600 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,537 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 231,17 USD.

Am 23.07.2025 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,31 USD gegenüber 1,89 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 96,54 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 84,64 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Alphabet A (ex Google) am 28.10.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,93 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

