Nach US-Leitzinssenkung: DAX schließt klar im Plus -- US-Börsen höher -- NVIDIA investiert Milliarden in Intel -- Conti, Aumovio, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, IonQ, Novo Nordisk im Fokus
Finanzgiganten im Vergleich: Die größten US-Banken
Fed-Streit eskaliert: Trump zieht vor den Supreme Court
Alphabet A (ex Google) im Blick

Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Donnerstagabend fester

18.09.25 20:25 Uhr
Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Donnerstagabend fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zuletzt sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 251,53 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
213,40 EUR 1,95 EUR 0,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 251,53 USD. Zwischenzeitlich stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie sogar auf 253,98 USD. Mit einem Wert von 251,66 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 5.095.224 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 18.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 253,98 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 140,53 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 78,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,600 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,537 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 231,17 USD an.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 96,54 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 84,64 Mrd. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 9,93 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

