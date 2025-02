Alphabet A (ex Google) Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Alphabet A (ex Google)

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 174,73 USD.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,4 Prozent auf 174,73 USD ab. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 172,90 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 174,95 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.485.847 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 05.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 207,05 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.03.2024 bei 130,67 USD. Abschläge von 25,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Alphabet A (ex Google)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,600 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,662 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 214,14 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 04.02.2025. Das EPS lag bei 2,17 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 1,66 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 96,45 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 86,16 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Alphabet A (ex Google) am 29.04.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,92 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

