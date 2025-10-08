DAX24.603 +0,9%Est505.645 +0,6%MSCI World4.346 +0,3%Top 10 Crypto16,90 -1,0%Nas22.951 +0,7%Bitcoin105.380 +1,1%Euro1,1633 -0,2%Öl66,24 +0,8%Gold4.045 +1,5%
Fokus auf Aktienkurs

Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Nachmittag kaum verändert

08.10.25 16:10 Uhr
Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Nachmittag kaum verändert

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt bei 221,80 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
191,80 EUR 1,70 EUR 0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Ausschläge verzeichnete die Amazon-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 221,80 USD. In der Spitze gewann die Amazon-Aktie bis auf 223,41 USD. Das Tagestief markierte die Amazon-Aktie bei 221,20 USD. Bei 223,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.803.083 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 242,51 USD markierte der Titel am 05.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,34 Prozent hinzugewinnen. Bei 161,56 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Amazon 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 257,63 USD.

Am 31.07.2025 hat Amazon die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,68 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,26 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 167,70 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 147,98 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Amazon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Amazon ein EPS in Höhe von 6,67 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com

