Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Montagabend freundlich
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Amazon. Zuletzt stieg die Amazon-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 232,14 USD.
Um 20:08 Uhr sprang die Amazon-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 232,14 USD zu. Der Kurs der Amazon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 233,73 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 230,59 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 5.694.894 Amazon-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 242,51 USD. Dieser Kurs wurde am 05.02.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,47 Prozent. Bei 161,56 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 30,40 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Amazon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 257,63 USD.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Amazon am 31.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,68 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,26 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 167,70 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 147,98 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,66 USD je Amazon-Aktie.
Sorge wegen NVIDIA-Aktie und Co. - Deutsche Bank sieht Blasenrisiko im S&P 500
Gewinnmitnahmen nach Kursexplosion der Oracle-Aktie: Tesla-Chef Musk wieder reicher als Ellison
Vom Buchhändler zu einem der reichsten Menschen der Welt - Eine Kurzbiografie des Amazon-Gründers Jeff Bezos
