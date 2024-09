Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Amazon im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Amazon. Das Papier von Amazon gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 186,37 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr rutschte die Amazon-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 186,37 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Amazon-Aktie bis auf 185,07 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 186,46 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 918.474 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 201,20 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,96 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 118,35 USD. Abschläge von 36,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 224,29 USD.

Amazon gewährte am 01.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 USD. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 0,66 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 147,98 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 134,38 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Amazon wird am 24.10.2024 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,72 USD je Amazon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Intel-Aktie springt hoch: Intel legt den Bau der Chip-Fabrik in Magdeburg auf Eis

Oracle-Aktie im Höhenflug: Larry Ellison wirft Jeff Bezos auf den dritten Platz der reichsten Menschen zurück

Freundlicher Handel: So steht der Dow Jones mittags