Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Nachmittag mit Kurseinbußen

So bewegt sich Amazon

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 185,05 USD ab.

Die Amazon-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 185,05 USD. In der Spitze büßte die Amazon-Aktie bis auf 183,68 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 184,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2.244.572 Amazon-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 242,51 USD. Dieser Kurs wurde am 05.02.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 31,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 151,61 USD. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 22,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Amazon-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Amazon-Aktie bei 248,83 USD.

Am 06.02.2025 lud Amazon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,90 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,03 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 187,79 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 169,96 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Amazon wird am 01.05.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Amazon rechnen Experten am 30.04.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Amazon ein EPS in Höhe von 6,21 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

NVIDIA-Aktie & Co: Norwegens Staatsfonds leidet unter Abschwung im Tech-Sektor

Aktien von Amazon und NVIDIA fest: Nachfrage nach KI-Rechenzentren lässt wohl nicht nach

Rally in Sicht? Cardano-Gründer Hoskinsons Prognose für Bitcoin und die Magnificent 7