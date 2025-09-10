AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) büßt am Donnerstagnachmittag ein

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 157,10 USD.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 157,10 USD. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 156,74 USD ab. Bei 158,62 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien beläuft sich auf 2.085.768 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.08.2025 bei 186,64 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Kursplus von 18,80 Prozent wieder erreichen. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 76,49 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 51,31 Prozent sinken.

Für AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 95,00 USD an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte AMD (Advanced Micro Devices) am 05.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,16 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 7,69 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 31,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,84 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von AMD (Advanced Micro Devices) wird am 04.11.2025 gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,85 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belaufen.

