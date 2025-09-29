AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) verliert am Dienstagabend
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 160,52 USD.
Werte in diesem Artikel
Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr um 0,5 Prozent auf 160,52 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 159,36 USD. Mit einem Wert von 160,80 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 3.883.737 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 14.08.2025 auf bis zu 186,64 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 16,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 76,49 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Verlust von 52,35 Prozent wieder erreichen.
Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 95,00 USD für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aus.
Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,54 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,16 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 31,71 Prozent auf 7,69 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,84 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,85 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie
NVIDIA-Aktie im Visier: Darum sieht dieser Investor noch deutliches Aufwärtspotenzial
IREN-Aktie: Gewinnmitnahmen nach Kursexplosion - KI-Geschäft treibt Bitcoin-Miner an
S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor einem Jahr eingebracht
Übrigens: AMD (Advanced Micro Devices) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf AMD (Advanced Micro Devices)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AMD (Advanced Micro Devices)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Maurice NORBERT / Shutterstock.com
Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.05.2025
|AMD (Advanced Micro Devices) Kaufen
|DZ BANK
|22.04.2025
|AMD (Advanced Micro Devices) Market-Perform
|Bernstein Research
|05.02.2025
|AMD (Advanced Micro Devices) Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.2024
|AMD (Advanced Micro Devices) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.2024
|AMD (Advanced Micro Devices) Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.05.2025
|AMD (Advanced Micro Devices) Kaufen
|DZ BANK
|31.07.2024
|AMD (Advanced Micro Devices) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.01.2024
|AMD (Advanced Micro Devices) Buy
|UBS AG
|22.02.2022
|AMD (Advanced Micro Devices) Outperform
|Bernstein Research
|02.02.2022
|AMD (Advanced Micro Devices) Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.04.2025
|AMD (Advanced Micro Devices) Market-Perform
|Bernstein Research
|05.02.2025
|AMD (Advanced Micro Devices) Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.2024
|AMD (Advanced Micro Devices) Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.2024
|AMD (Advanced Micro Devices) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.2024
|AMD (Advanced Micro Devices) Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.07.2017
|AMD (Advanced Micro Devices) Underweight
|Barclays Capital
|07.07.2015
|AMD Sell
|UBS AG
|23.08.2012
|Advanced Micro Devices (AMD) underperform
|Macquarie Research
|23.07.2012
|Advanced Micro Devices (AMD) underperform
|Macquarie Research
|11.07.2012
|Advanced Micro Devices (AMD) sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AMD (Advanced Micro Devices) Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen