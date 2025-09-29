AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) verliert am Dienstagabend

Kurs der AMD (Advanced Micro Devices)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 160,52 USD.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr um 0,5 Prozent auf 160,52 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 159,36 USD. Mit einem Wert von 160,80 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 3.883.737 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.08.2025 auf bis zu 186,64 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 16,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 76,49 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Verlust von 52,35 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 95,00 USD für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aus.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,54 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,16 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 31,71 Prozent auf 7,69 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,84 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,85 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

