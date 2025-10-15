AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei AMD (Advanced Micro Devices) am Mittwochnachmittag zu

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von AMD (Advanced Micro Devices) . Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 4,9 Prozent auf 228,77 USD zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 4,9 Prozent auf 228,77 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 228,77 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 222,66 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2.751.712 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 240,10 USD. Dieser Kurs wurde am 10.10.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 76,49 USD am 09.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 66,56 Prozent sinken.

AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 95,00 USD für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Am 05.08.2025 hat AMD (Advanced Micro Devices) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,54 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,16 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 7,69 Mrd. USD gegenüber 5,84 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der AMD (Advanced Micro Devices) -Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn in Höhe von 3,85 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

