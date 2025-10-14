DAX24.232 -0,6%Est505.551 -0,3%MSCI World4.282 -0,1%Top 10 Crypto15,55 -2,5%Nas22.591 -0,5%Bitcoin96.341 -3,3%Euro1,1596 +0,2%Öl61,78 -2,5%Gold4.137 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BASF BASF11 Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BYD A0M4W9 European Lithium A2AR9A
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zollstreit weiter im Blick: DAX schließt tiefer -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Gold, Silber, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba, GM, Rheinmetall im Fokus
Top News
Zollstreit sorgt weiter für Unsicherheit: DAX mit Verlusten - US-Bankbilanzen durchwachsen Zollstreit sorgt weiter für Unsicherheit: DAX mit Verlusten - US-Bankbilanzen durchwachsen
Stocks in Action USA: Ericsson, Polaris, Navitas Semiconductor Stocks in Action USA: Ericsson, Polaris, Navitas Semiconductor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
AMD (Advanced Micro Devices) im Blick

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) legt am Dienstagnachmittag zu

14.10.25 16:08 Uhr
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) legt am Dienstagnachmittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von AMD (Advanced Micro Devices) . Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 218,50 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
189,10 EUR 1,98 EUR 1,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 218,50 USD. Im Tageshoch stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 221,39 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 219,04 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.077.519 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Am 10.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 240,10 USD an. Gewinne von 9,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (76,49 USD). Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 64,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 95,00 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aus.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,54 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,16 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 31,71 Prozent auf 7,69 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,84 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie in Höhe von 3,84 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

AMD-Aktie erholt sich nach Kursrutsch: OpenAI-Deal und Datacenter-Fokus beflügeln Fantasien

Verliert der OpenAI-Deal an Strahlkraft? Anleger nehmen bei der AMD-Aktie Gewinne mit

TSMC-Aktie trotzdem leichter: KI-Boom treibt Umsatz weiter an

In eigener Sache

Übrigens: AMD (Advanced Micro Devices) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf AMD (Advanced Micro Devices)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AMD (Advanced Micro Devices)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Fabio Alcini 7 / Shutterstock.com

Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

DatumRatingAnalyst
07.05.2025AMD (Advanced Micro Devices) KaufenDZ BANK
22.04.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
05.02.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) BuyGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
07.05.2025AMD (Advanced Micro Devices) KaufenDZ BANK
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) BuyGoldman Sachs Group Inc.
31.01.2024AMD (Advanced Micro Devices) BuyUBS AG
22.02.2022AMD (Advanced Micro Devices) OutperformBernstein Research
02.02.2022AMD (Advanced Micro Devices) OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
22.04.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
05.02.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.02.2024AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.07.2017AMD (Advanced Micro Devices) UnderweightBarclays Capital
07.07.2015AMD SellUBS AG
23.08.2012Advanced Micro Devices (AMD) underperformMacquarie Research
23.07.2012Advanced Micro Devices (AMD) underperformMacquarie Research
11.07.2012Advanced Micro Devices (AMD) sellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AMD (Advanced Micro Devices) Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen