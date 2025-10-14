AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) legt am Dienstagnachmittag zu

AMD (Advanced Micro Devices) im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von AMD (Advanced Micro Devices) . Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 218,50 USD.

Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 218,50 USD. Im Tageshoch stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 221,39 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 219,04 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.077.519 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Am 10.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 240,10 USD an. Gewinne von 9,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (76,49 USD). Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 64,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 95,00 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aus.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,54 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,16 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 31,71 Prozent auf 7,69 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,84 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie in Höhe von 3,84 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

