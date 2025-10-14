DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.294 +0,2%Top 10 Crypto15,41 -3,4%Nas22.663 -0,1%Bitcoin97.325 -2,3%Euro1,1609 +0,3%Öl62,53 -1,4%Gold4.150 +1,0%
Top News
Blick auf AMD (Advanced Micro Devices) -Kurs

14.10.25 20:23 Uhr
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken AMD (Advanced Micro Devices) am Dienstagabend ins Plus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von AMD (Advanced Micro Devices) . Zuletzt stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,2 Prozent auf 223,41 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
192,00 EUR 4,88 EUR 2,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,2 Prozent auf 223,41 USD. Zwischenzeitlich stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie sogar auf 224,98 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 219,04 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 10.237.508 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 240,10 USD. Dieser Kurs wurde am 10.10.2025 erreicht. Derzeit notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie damit 6,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 76,49 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Der derzeitige Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liegt somit 192,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Analysten bewerten die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im Durchschnitt mit 95,00 USD.

AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,54 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,16 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat AMD (Advanced Micro Devices) 7,69 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 31,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,84 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von AMD (Advanced Micro Devices) .

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,84 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Fabio Alcini 7 / Shutterstock.com

Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

DatumRatingAnalyst
07.05.2025AMD (Advanced Micro Devices) KaufenDZ BANK
22.04.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
05.02.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) BuyGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
07.05.2025AMD (Advanced Micro Devices) KaufenDZ BANK
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) BuyGoldman Sachs Group Inc.
31.01.2024AMD (Advanced Micro Devices) BuyUBS AG
22.02.2022AMD (Advanced Micro Devices) OutperformBernstein Research
02.02.2022AMD (Advanced Micro Devices) OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
22.04.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
05.02.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.02.2024AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.07.2017AMD (Advanced Micro Devices) UnderweightBarclays Capital
07.07.2015AMD SellUBS AG
23.08.2012Advanced Micro Devices (AMD) underperformMacquarie Research
23.07.2012Advanced Micro Devices (AMD) underperformMacquarie Research
11.07.2012Advanced Micro Devices (AMD) sellGoldman Sachs Group Inc.

