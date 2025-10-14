AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken AMD (Advanced Micro Devices) am Dienstagabend ins Plus

Blick auf AMD (Advanced Micro Devices) -Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von AMD (Advanced Micro Devices) . Zuletzt stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,2 Prozent auf 223,41 USD.

Um 20:08 Uhr stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,2 Prozent auf 223,41 USD. Zwischenzeitlich stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie sogar auf 224,98 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 219,04 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 10.237.508 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 240,10 USD. Dieser Kurs wurde am 10.10.2025 erreicht. Derzeit notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie damit 6,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 76,49 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Der derzeitige Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liegt somit 192,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Analysten bewerten die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im Durchschnitt mit 95,00 USD.

AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,54 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,16 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat AMD (Advanced Micro Devices) 7,69 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 31,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,84 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von AMD (Advanced Micro Devices) .

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,84 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

AMD-Aktie erholt sich nach Kursrutsch: OpenAI-Deal und Datacenter-Fokus beflügeln Fantasien

Verliert der OpenAI-Deal an Strahlkraft? Anleger nehmen bei der AMD-Aktie Gewinne mit

TSMC-Aktie trotzdem leichter: KI-Boom treibt Umsatz weiter an