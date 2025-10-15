AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Abend auf Höhenflug

AMD (Advanced Micro Devices) im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von AMD (Advanced Micro Devices) . Die Aktionäre schickten das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 7,9 Prozent auf 235,30 USD.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 7,9 Prozent auf 235,30 USD. Im Tageshoch stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 238,90 USD. Bei 222,66 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 15.866.741 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Am 10.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 240,10 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,04 Prozent. Bei 76,49 USD fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie damit 207,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem AMD (Advanced Micro Devices) seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 95,00 USD.

Am 05.08.2025 hat AMD (Advanced Micro Devices) die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,54 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,16 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 31,71 Prozent auf 7,69 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,84 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte AMD (Advanced Micro Devices) möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,85 USD fest.

Redaktion finanzen.net

