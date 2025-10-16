DAX24.273 +0,4%Est505.649 +0,8%MSCI World4.314 +0,3%Top 10 Crypto14,73 -3,3%Nas22.729 +0,3%Bitcoin94.260 -0,8%Euro1,1666 +0,2%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
So bewegt sich AMD (Advanced Micro Devices)

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Donnerstagnachmittag im Minus

16.10.25 16:08 Uhr

16.10.25 16:08 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 237,50 USD.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 237,50 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bisher bei 235,04 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 236,26 USD. Von der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.873.830 Stück gehandelt.

Am 16.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 240,47 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie somit 1,24 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 76,49 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 210,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 95,00 USD.

Am 05.08.2025 lud AMD (Advanced Micro Devices) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. AMD (Advanced Micro Devices) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,54 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,16 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 31,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,69 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 5,84 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,85 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

