AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) tendiert am Mittwochabend tiefer
Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 4,9 Prozent im Minus bei 226,35 USD.
Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 4,9 Prozent im Minus bei 226,35 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 224,88 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 237,05 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien beläuft sich auf 7.474.914 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (242,87 USD) erklomm das Papier am 21.10.2025. Gewinne von 7,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 76,49 USD am 09.04.2025. Der derzeitige Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liegt somit 195,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 95,00 USD an.
AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,54 USD gegenüber 0,16 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 31,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,69 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 5,84 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 03.11.2026 wird AMD (Advanced Micro Devices) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
In der AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,85 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
KI-Boom à la Dotcom: Fondsmanager warnen vor Blase bei Tech-Aktien um NVIDIA, AMD und Co.
Erste Schätzungen: AMD (Advanced Micro Devices) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Das hat den NVIDIA-Chef am Deal zwischen OpenAI und AMD überrascht
Datum
Rating
Analyst
|07.05.2025
|AMD (Advanced Micro Devices) Kaufen
|DZ BANK
|22.04.2025
|AMD (Advanced Micro Devices) Market-Perform
|Bernstein Research
|05.02.2025
|AMD (Advanced Micro Devices) Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.2024
|AMD (Advanced Micro Devices) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.2024
|AMD (Advanced Micro Devices) Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.05.2025
|AMD (Advanced Micro Devices) Kaufen
|DZ BANK
|31.07.2024
|AMD (Advanced Micro Devices) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.01.2024
|AMD (Advanced Micro Devices) Buy
|UBS AG
|22.02.2022
|AMD (Advanced Micro Devices) Outperform
|Bernstein Research
|02.02.2022
|AMD (Advanced Micro Devices) Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.04.2025
|AMD (Advanced Micro Devices) Market-Perform
|Bernstein Research
|05.02.2025
|AMD (Advanced Micro Devices) Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.2024
|AMD (Advanced Micro Devices) Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.2024
|AMD (Advanced Micro Devices) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.2024
|AMD (Advanced Micro Devices) Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.07.2017
|AMD (Advanced Micro Devices) Underweight
|Barclays Capital
|07.07.2015
|AMD Sell
|UBS AG
|23.08.2012
|Advanced Micro Devices (AMD) underperform
|Macquarie Research
|23.07.2012
|Advanced Micro Devices (AMD) underperform
|Macquarie Research
|11.07.2012
|Advanced Micro Devices (AMD) sell
|Goldman Sachs Group Inc.
