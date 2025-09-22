AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) tendiert am Mittwochabend fester

AMD (Advanced Micro Devices) im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 161,60 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 161,60 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 165,10 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 163,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 5.950.276 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Bei 186,64 USD markierte der Titel am 14.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Kursplus von 15,50 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 76,49 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit noch 52,67 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 95,00 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AMD (Advanced Micro Devices) am 05.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,54 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,16 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,69 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 31,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,84 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.11.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,85 USD je Aktie in den AMD (Advanced Micro Devices) -Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

Samsung-Aktien heben ab: Berichte über bestandenen NVIDIA-Test für KI-Speicherchips

NVIDIA-Aktie in Gefahr: Holt Broadcom jetzt zum Gegenschlag aus?

NVIDIA und Intel verbünden sich - Droht die AMD-Aktie ins Hintertreffen zu geraten?