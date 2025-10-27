DAX24.290 +0,2%Est505.709 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,70 +5,5%Nas23.579 +1,6%Bitcoin99.045 +0,6%Euro1,1636 +0,1%Öl65,97 +0,4%Gold3.992 -2,1%
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) verteidigt am Nachmittag Tendenz

27.10.25 16:08 Uhr
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) verteidigt am Nachmittag Tendenz

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 252,75 USD.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 252,75 USD an der Tafel. Bei 258,42 USD erreichte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 249,83 USD markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 258,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 5.524.014 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Am 27.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 258,42 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Kursplus von 2,24 Prozent wieder erreichen. Bei 76,49 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liegt somit 230,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 95,00 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte AMD (Advanced Micro Devices) am 05.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS von 0,16 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 31,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,69 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 5,84 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet. Am 03.11.2026 wird AMD (Advanced Micro Devices) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS in Höhe von 3,85 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

KI-Schlüsselrolle: NVIDIA auf dem Weg zur Acht-Billionen-Dollar-Marke? HSBC sieht für Aktie Luft nach oben

Nach Deal mit OpenAI: Analyst bullish für NVIDIA-Rivale AMD-Aktie

S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein AMD (Advanced Micro Devices) -Investment von vor einem Jahr eingefahren

Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

DatumRatingAnalyst
07.05.2025AMD (Advanced Micro Devices) KaufenDZ BANK
22.04.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
05.02.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) BuyGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
