So entwickelt sich American Express

American Express Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von American Express

02.09.25 16:09 Uhr
American Express Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von American Express

Die Aktie von American Express gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 325,30 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Express Co.
284,05 EUR 1,30 EUR 0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von American Express gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 325,30 USD abwärts. Die American Express-Aktie sank bis auf 322,90 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 326,66 USD. Zuletzt wechselten via New York 56.737 American Express-Aktien den Besitzer.

Am 29.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 332,00 USD. Mit einem Zuwachs von 2,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 220,64 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,17 Prozent.

Nachdem American Express seine Aktionäre 2024 mit 2,80 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,40 USD je Aktie ausschütten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte American Express am 18.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,08 USD gegenüber 4,15 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 19,93 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,40 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von American Express wird am 17.10.2025 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je American Express-Aktie in Höhe von 15,33 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur American Express-Aktie

Bildquellen: Gordon Bell / Shutterstock.com

Nachrichten zu American Express Co.

DatumMeistgelesen
Analysen zu American Express Co.

DatumRatingAnalyst
01.06.2021American Express overweightJP Morgan Chase & Co.
08.07.2019American Express BuyDeutsche Bank AG
25.04.2019American Express overweightMorgan Stanley
19.10.2018American Express Market PerformBMO Capital Markets
12.02.2018American Express buyNomura
