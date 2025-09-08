DAX23.715 -0,4%ESt505.363 ±0,0%Top 10 Crypto15,60 -1,3%Dow45.582 +0,2%Nas21.786 -0,1%Bitcoin95.105 -0,2%Euro1,1720 -0,3%Öl67,14 +1,4%Gold3.628 -0,2%
American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

09.09.25 16:09 Uhr
American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von American Express gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von American Express befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,1 Prozent auf 325,01 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Express Co.
277,30 EUR -0,05 EUR -0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:51 Uhr rutschte die American Express-Aktie in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 325,01 USD ab. Die American Express-Aktie gab in der Spitze bis auf 322,79 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 322,79 USD. Der Tagesumsatz der American Express-Aktie belief sich zuletzt auf 33.652 Aktien.

Am 06.09.2025 markierte das Papier bei 332,27 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 220,64 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die American Express-Aktie 47,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,40 USD. Im Vorjahr erhielten American Express-Aktionäre 2,80 USD je Wertpapier.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte American Express am 18.07.2025. Das EPS belief sich auf 4,08 USD gegenüber 4,15 USD je Aktie im Vorjahresquartal. American Express hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19,93 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 18,40 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

American Express wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 17.10.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass American Express im Jahr 2025 15,33 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

