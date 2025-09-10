DAX23.704 +0,3%ESt505.387 +0,5%Top 10 Crypto16,10 +1,9%Dow46.113 +1,4%Nas22.051 +0,8%Bitcoin97.474 +0,1%Euro1,1739 +0,3%Öl66,28 -2,0%Gold3.637 -0,1%
American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express tendiert am Donnerstagabend nordwärts

11.09.25 20:24 Uhr
American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express tendiert am Donnerstagabend nordwärts

Die Aktie von American Express zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die American Express-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 330,24 USD nach oben.

Das Papier von American Express legte um 20:08 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 2,1 Prozent auf 330,24 USD. Bei 330,57 USD erreichte die American Express-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 323,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 115.956 American Express-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.09.2025 auf bis zu 332,27 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der American Express-Aktie liegt somit 0,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 220,64 USD. Mit einem Kursverlust von 33,19 Prozent würde die American Express-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,40 USD. Im Vorjahr erhielten American Express-Aktionäre 2,80 USD je Wertpapier.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte American Express am 18.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,08 USD gegenüber 4,15 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 19,93 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,40 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 17.10.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass American Express im Jahr 2025 15,33 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

