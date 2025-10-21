DAX24.298 +0,2%Est505.681 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,24 -2,4%Nas22.961 -0,1%Bitcoin94.794 -0,2%Euro1,1605 -0,4%Öl60,65 -0,5%Gold4.114 -5,6%
Kursentwicklung

American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Nachmittag freundlich

21.10.25 16:08 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von American Express. Das Papier von American Express legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 352,00 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Express Co.
302,30 EUR 2,95 EUR 0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die American Express-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 352,00 USD. Die American Express-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 353,23 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 352,09 USD. Von der American Express-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 52.181 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 353,23 USD. Dieser Kurs wurde am 21.10.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die American Express-Aktie derzeit noch 0,35 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 220,64 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die American Express-Aktie damit 59,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

American Express-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,80 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,08 USD belaufen.

Am 17.10.2025 legte American Express die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 4,14 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei American Express noch ein Gewinn pro Aktie von 3,49 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18,77 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20,57 Mrd. USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.01.2026 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass American Express im Jahr 2025 15,40 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu American Express Co.

DatumRatingAnalyst
01.06.2021American Express overweightJP Morgan Chase & Co.
08.07.2019American Express BuyDeutsche Bank AG
25.04.2019American Express overweightMorgan Stanley
19.10.2018American Express Market PerformBMO Capital Markets
12.02.2018American Express buyNomura
DatumRatingAnalyst
01.06.2021American Express overweightJP Morgan Chase & Co.
08.07.2019American Express BuyDeutsche Bank AG
25.04.2019American Express overweightMorgan Stanley
19.10.2018American Express Market PerformBMO Capital Markets
12.02.2018American Express buyNomura
DatumRatingAnalyst
11.01.2018American Express Equal WeightBarclays Capital
27.04.2017American Express NeutralInstinet
21.04.2017American Express NeutralGoldman Sachs Group Inc.
21.04.2016American Express NeutralD.A. Davidson & Co.
11.03.2016American Express Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
22.01.2016American Express UnderperformOppenheimer & Co. Inc.
22.01.2016American Express UnderperformRBC Capital Markets
26.10.2015American Express SellUBS AG
17.04.2015American Express UnderperformRBC Capital Markets
07.04.2015American Express UnderperformOppenheimer & Co. Inc.

