DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,32 -1,6%Nas22.508 +2,0%Bitcoin73.756 -1,9%Euro1,1514 -0,1%Öl62,64 -0,9%Gold4.091 +0,3%
Heute im Fokus
DAX geht bei über 23.000 Punkten ins Wochenende -- Wall Street steigt -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. tiefrot -- D-Wave, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK im Fokus
Top News
DAX in KW 47: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 47: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Portfolio im Fokus: In diese US-Aktien hat NVIDIA im 3. Quartal 2025 investiert Portfolio im Fokus: In diese US-Aktien hat NVIDIA im 3. Quartal 2025 investiert
Aktienkurs im Fokus

American Express Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei American Express am Freitagabend zu

21.11.25 20:23 Uhr
American Express Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei American Express am Freitagabend zu

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von American Express. Zuletzt konnte die Aktie von American Express zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,4 Prozent auf 355,34 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Express Co.
300,20 EUR -4,75 EUR -1,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:06 Uhr stieg die American Express-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 3,4 Prozent auf 355,34 USD. In der Spitze gewann die American Express-Aktie bis auf 356,14 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 345,35 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 249.334 American Express-Aktien den Besitzer.

Am 13.11.2025 markierte das Papier bei 377,18 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der American Express-Aktie liegt somit 5,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 220,64 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der American Express-Aktie liegt somit 61,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,80 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,09 USD je American Express-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte American Express am 17.10.2025. Das EPS wurde auf 4,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20,57 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 18,77 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte American Express am 23.01.2026 präsentieren.

In der American Express-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 15,43 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: American Express und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

Analysen zu American Express Co.

DatumRatingAnalyst
01.06.2021American Express overweightJP Morgan Chase & Co.
08.07.2019American Express BuyDeutsche Bank AG
25.04.2019American Express overweightMorgan Stanley
19.10.2018American Express Market PerformBMO Capital Markets
12.02.2018American Express buyNomura
