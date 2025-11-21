American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express gewinnt am Freitagnachmittag
Die Aktie von American Express gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das American Express-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 345,23 USD.
Die American Express-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 345,23 USD. Kurzfristig markierte die American Express-Aktie bei 348,22 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 345,35 USD. Bisher wurden heute 145.735 American Express-Aktien gehandelt.
Am 13.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 377,18 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der American Express-Aktie liegt somit 8,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 220,64 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der American Express-Aktie.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,80 USD an American Express-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,09 USD.
Am 17.10.2025 legte American Express die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,14 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,49 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 20,57 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,77 Mrd. USD umgesetzt.
Am 23.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 15,43 USD je American Express-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.06.2021
|American Express overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.2019
|American Express Buy
|Deutsche Bank AG
|25.04.2019
|American Express overweight
|Morgan Stanley
|19.10.2018
|American Express Market Perform
|BMO Capital Markets
|12.02.2018
|American Express buy
|Nomura
