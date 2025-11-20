American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt
Die Aktie von American Express zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,7 Prozent auf 350,47 USD zu.
Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,7 Prozent auf 350,47 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die American Express-Aktie bei 352,80 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 350,50 USD. Zuletzt wechselten via New York 52.598 American Express-Aktien den Besitzer.
Am 13.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 377,18 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 220,64 USD am 08.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,09 USD, nach 2,80 USD im Jahr 2024.
Am 17.10.2025 legte American Express die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 4,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20,57 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte American Express einen Umsatz von 18,77 Mrd. USD eingefahren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.01.2026 erfolgen.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 15,43 USD je American Express-Aktie.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.06.2021
|American Express overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.2019
|American Express Buy
|Deutsche Bank AG
|25.04.2019
|American Express overweight
|Morgan Stanley
|19.10.2018
|American Express Market Perform
|BMO Capital Markets
|12.02.2018
|American Express buy
|Nomura
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.01.2018
|American Express Equal Weight
|Barclays Capital
|27.04.2017
|American Express Neutral
|Instinet
|21.04.2017
|American Express Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.04.2016
|American Express Neutral
|D.A. Davidson & Co.
|11.03.2016
|American Express Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.01.2016
|American Express Underperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|22.01.2016
|American Express Underperform
|RBC Capital Markets
|26.10.2015
|American Express Sell
|UBS AG
|17.04.2015
|American Express Underperform
|RBC Capital Markets
|07.04.2015
|American Express Underperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
