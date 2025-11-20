DAX23.465 +1,3%Est505.613 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 -0,9%Nas23.089 +2,3%Bitcoin78.675 -0,7%Euro1,1531 -0,1%Öl64,02 +0,6%Gold4.091 +0,3%
DAX zieht an -- US-Börsen stark -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- Meta, D-Wave, Plug Power, Palantir, Siemens Energy, Rüstungsaktien, AMD, Novo Nordisk im Fokus
Kursentwicklung im Fokus

American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

20.11.25 16:08 Uhr
American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Die Aktie von American Express zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,7 Prozent auf 350,47 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Express Co.
304,95 EUR 6,60 EUR 2,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,7 Prozent auf 350,47 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die American Express-Aktie bei 352,80 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 350,50 USD. Zuletzt wechselten via New York 52.598 American Express-Aktien den Besitzer.

Am 13.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 377,18 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 220,64 USD am 08.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,09 USD, nach 2,80 USD im Jahr 2024.

Am 17.10.2025 legte American Express die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 4,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20,57 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte American Express einen Umsatz von 18,77 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.01.2026 erfolgen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 15,43 USD je American Express-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur American Express-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

Nachrichten zu American Express Co.

DatumMeistgelesen
Analysen zu American Express Co.

DatumRatingAnalyst
01.06.2021American Express overweightJP Morgan Chase & Co.
08.07.2019American Express BuyDeutsche Bank AG
25.04.2019American Express overweightMorgan Stanley
19.10.2018American Express Market PerformBMO Capital Markets
12.02.2018American Express buyNomura
