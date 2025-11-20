DAX23.279 +0,5%Est505.570 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,43 -8,2%Nas22.257 -1,4%Bitcoin74.998 -5,3%Euro1,1535 -0,1%Öl63,34 -0,5%Gold4.080 ±0,0%
Fokus auf Aktienkurs

American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Donnerstagabend mit Verlusten

20.11.25 20:23 Uhr
American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Donnerstagabend mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von American Express. Die American Express-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 342,45 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von American Express nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:07 Uhr 0,6 Prozent auf 342,45 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die American Express-Aktie bis auf 340,46 USD. Bei 350,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 135.656 American Express-Aktien.

Bei 377,18 USD erreichte der Titel am 13.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der American Express-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 220,64 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,57 Prozent.

Zuletzt erhielten American Express-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,80 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,09 USD aus.

American Express gewährte am 17.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 4,14 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei American Express noch ein Gewinn pro Aktie von 3,49 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat American Express im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20,57 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 18,77 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

American Express wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 23.01.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass American Express im Jahr 2025 15,43 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

