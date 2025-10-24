American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Abend in Grün

So entwickelt sich American Express

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von American Express. Zuletzt ging es für das American Express-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 359,97 USD.

Die American Express-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 359,97 USD. Bei 362,14 USD markierte die American Express-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 358,40 USD. Der Tagesumsatz der American Express-Aktie belief sich zuletzt auf 127.857 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.10.2025 bei 362,14 USD. Der derzeitige Kurs der American Express-Aktie liegt somit 0,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (220,64 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 38,71 Prozent könnte die American Express-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,09 USD. Im Vorjahr hatte American Express 2,80 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 17.10.2025 hat American Express in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,49 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,54 Prozent auf 20,57 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,77 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.01.2026 terminiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass American Express ein EPS in Höhe von 15,42 USD in den Büchern stehen haben wird.

