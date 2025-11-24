American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Abend in Grün

DAX23.239 +0,6%Est505.529 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,89 +1,4%Nas22.865 +2,7%Bitcoin76.840 +1,9%Euro1,1526 +0,1%Öl63,45 +1,5%Gold4.124 +1,4%
24.11.25 20:23 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von American Express. Zuletzt ging es für das American Express-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 355,29 USD.

Das Papier von American Express konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 355,29 USD. Die American Express-Aktie zog in der Spitze bis auf 355,86 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 353,00 USD. Bisher wurden heute 111.682 American Express-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 377,18 USD erreichte der Titel am 13.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 6,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (220,64 USD). Der aktuelle Kurs der American Express-Aktie ist somit 37,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für American Express-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,80 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,09 USD belaufen.

American Express ließ sich am 17.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. American Express hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,57 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 18,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.01.2026 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass American Express einen Gewinn von 15,43 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

