American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express zieht am Abend an

25.11.25 20:23 Uhr
American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express zieht am Abend an

Die Aktie von American Express gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die American Express-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 361,51 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Express Co.
312,45 EUR 3,70 EUR 1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr wies die American Express-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 361,51 USD nach oben. In der Spitze gewann die American Express-Aktie bis auf 361,85 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 357,05 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 86.599 American Express-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.11.2025 bei 377,18 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,34 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 220,64 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die American Express-Aktie derzeit noch 38,97 Prozent Luft nach unten.

Nachdem American Express seine Aktionäre 2024 mit 2,80 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,09 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte American Express am 17.10.2025 vor. Das EPS wurde auf 4,14 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,49 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 20,57 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18,77 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.01.2026 erfolgen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem American Express-Gewinn in Höhe von 15,43 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

