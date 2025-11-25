American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von American Express gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 356,71 USD zu.
Um 15:52 Uhr sprang die American Express-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 356,71 USD zu. Im Tageshoch stieg die American Express-Aktie bis auf 359,50 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 357,05 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten American Express-Aktien beläuft sich auf 34.658 Stück.
Am 13.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 377,18 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,74 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 220,64 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die American Express-Aktie mit einem Verlust von 38,15 Prozent wieder erreichen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,09 USD, nach 2,80 USD im Jahr 2024.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte American Express am 17.10.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,14 USD gegenüber 3,49 USD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20,57 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 18,77 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
American Express wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 23.01.2026 vorlegen.
Den erwarteten Gewinn je American Express-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 15,43 USD fest.
Das Orakel von Omaha: Warren Buffett verrät sein Erfolgsgeheimnis
Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel hätten Anleger an einem American Express-Investment von vor 10 Jahren verdient
Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu: Massive Umschichtungen im Berkshire-Depot im 3. Quartal 2025
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.06.2021
|American Express overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.2019
|American Express Buy
|Deutsche Bank AG
|25.04.2019
|American Express overweight
|Morgan Stanley
|19.10.2018
|American Express Market Perform
|BMO Capital Markets
|12.02.2018
|American Express buy
|Nomura
