American Express Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von American Express

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von American Express. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 351,57 USD.

Die American Express-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 351,57 USD. Die American Express-Aktie gab in der Spitze bis auf 350,29 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 353,00 USD. Zuletzt wurden via New York 33.476 American Express-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (377,18 USD) erklomm das Papier am 13.11.2025. Der derzeitige Kurs der American Express-Aktie liegt somit 6,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 220,64 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

American Express-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,80 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,09 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte American Express am 17.10.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,14 USD. Im Vorjahresviertel hatte American Express 3,49 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 20,57 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,77 Mrd. USD umgesetzt.

American Express wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 23.01.2026 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je American Express-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 15,43 USD fest.

