ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Salzgitter auf 'Buy' - Ziel 45 Euro
Werte in diesem Artikel
MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Salzgitter AG (Salzgitter) nach endgültigen Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die Märkte blieben herausfordernd, schrieb Christian Obst in einer ersten Einschätzung am Montag. Die Prognose des Stahlherstellers für die Nettoverschuldung im Gesamtjahr stehe aber auf der Habenseite. Die operative Ergebnisprognose (Ebt) für das Geschäftsjahr signalisiere eine leichte Verbesserung im zweiten Halbjahr./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 08:06 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Nachrichten zu Salzgitter
Analysen zu Salzgitter
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:36
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|09:36
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.2025
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|17.07.2025
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.2025
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:36
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|04.08.2025
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|12.05.2025
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|05.05.2025
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|14.04.2025
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:36
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.2025
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.2025
|Salzgitter Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.2025
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.2025
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.07.2025
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.2025
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.03.2025
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.03.2025
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.01.2025
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
