ANALYSE-FLASH: Baader Bank senkt Aurubis auf 'Add' - Ziel hoch auf 110 Euro
Werte in diesem Artikel
MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat Aurubis trotz einer Kurszielerhöhung von 90 auf 110 Euro wegen des mittlerweile geringeren Kurspotenzials infolge jüngster Gewinne von "Buy" auf "Add" abgestuft. Christian Obst begründete die Zielerhöhung für den Kupferkonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit der Berücksichtigung des Geschäftspotenzials infolge der jüngsten Investitionen sowie einem verbesserten Geschäftsmix. So richtig erkennbar werden dürften die Folgen der Investitionen aber erst ab 2026/27 werden, glaubt er./rob/mis/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 10:43 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Nachrichten zu Aurubis
Analysen zu Aurubis
|Datum
|Rating
|Analyst
|18:56
|Aurubis Add
|Baader Bank
|08.08.2025
|Aurubis Kaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.2025
|Aurubis Sell
|UBS AG
|05.08.2025
|Aurubis Buy
|Baader Bank
