DAX23.646 +0,2%Est505.767 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6600 +5,5%Nas22.312 -1,8%Bitcoin63.791 +4,2%Euro1,1477 -0,4%Öl99,12 -2,6%Gold5.109 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 BASF BASF11 BioNTech (ADRs) A2PSR2 TUI TUAG50 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Zalando ZAL111 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg und Zinssorgen: DAX holt Verluste auf -- US-Börsen fester erwartet -- Adobe sucht neuen Chef - Zahlen übertreffen Erwartungen -- Shell, BP, Porsche, Rüstungsaktien, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: Ölpreis über 100$ - Diese Energie-Aktien profitieren jetzt | Adobe unter Druck Hot Stocks heute: Ölpreis über 100$ - Diese Energie-Aktien profitieren jetzt | Adobe unter Druck
Stellantis-Aktie gibt nach: Autobauer will wohl chinesische Hersteller für Europa-Investitionen gewinnen Stellantis-Aktie gibt nach: Autobauer will wohl chinesische Hersteller für Europa-Investitionen gewinnen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Hannover Rück auf 330 Euro - 'Buy'

13.03.26 12:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
259,00 EUR -0,20 EUR -0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hannover Rück von 312 auf 330 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Hannoveraner seien gut aufgestellt, um mit dem sich abschwächenden Rückversicherungsmarkt zurechtzukommen, schrieb Michael Christodoulou am Donnerstagabend. Die größte Überraschung bei der Bilanzvorlage sei die besser als erwartete Dividende gewesen. Der Experte rechnet mit weiteren Steigerungen von höherem Niveau aus./rob/ag/gl

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 22:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hannover Rück

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hannover Rück

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Hannover Rück

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Hannover Rück

DatumRatingAnalyst
08:21Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.03.2026Hannover Rück KaufenDZ BANK
12.03.2026Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
12.03.2026Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
12.03.2026Hannover Rück NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:21Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.03.2026Hannover Rück KaufenDZ BANK
12.03.2026Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
05.03.2026Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.02.2026Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
12.03.2026Hannover Rück NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.03.2026Hannover Rück Sector PerformRBC Capital Markets
05.02.2026Hannover Rück Sector PerformRBC Capital Markets
05.02.2026Hannover Rück NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.01.2026Hannover Rück Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
12.03.2026Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
05.02.2026Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
30.01.2026Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
18.11.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
27.10.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hannover Rück nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen