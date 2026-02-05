DAX 23.585 -0,2%ESt50 5.762 -0,6%MSCI World 4.416 -0,2%Top 10 Crypto 9,1350 -2,0%Nas 22.716 +0,1%Bitcoin 60.463 -0,6%Euro 1,1546 -0,1%Öl 98,12 +4,8%Gold 5.176 +0,3%
Hannover Rück Aktie

254,40 EUR +6,00 EUR +2,42 %
STU
Marktkap. 29,83 Mrd. EUR

KGV 12,16
WKN 840221

ISIN DE0008402215

Symbol HVRRF

Hannover Rück
254,40 EUR 6,00 EUR 2,42%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Neutral" belassen. Die für 2025 angekündigte Dividende des Rückversicherers liege über den Erwartungen, schrieb Kamran Hossain in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Positiv sei ein starker Aufbau der Reserven./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:23 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
290,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
253,60 €		 Abst. Kursziel*:
14,35%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
254,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,99%
Analyst Name:
Kamran M Hossain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
294,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hannover Rück

10:06 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:46 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
05.03.26 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.02.26 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.02.26 Hannover Rück Buy Goldman Sachs Group Inc.
Nachrichten zu Hannover Rück

finanzen.net Vorläufige Zahlen bestätigt Hannover Rück-Aktie in Grün: Gewinnplus - Dividende steigt kräftig Hannover Rück-Aktie in Grün: Gewinnplus - Dividende steigt kräftig
finanzen.net Hannover Rück-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Neutral
finanzen.net Sector Perform-Analyse: RBC Capital Markets bewertet Hannover Rück-Aktie
TraderFox Big Call: Safran, Mondelez, Schneider Electric, Hannover Rück
finanzen.net DAX aktuell: DAX gibt zum Start nach
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Start des Donnerstagshandels
finanzen.net Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag mit Kursplus
dpa-afx Hannover Rück hebt Dividende noch stärker an als gedacht
EQS Group EQS-News: Hannover Rück steigert Gewinn und Dividende und stärkt nachhaltige Ertragskraft signifikant
EQS Group EQS-News: Hannover Re increases earnings and dividend, reinforces sustained profitability significantly
EQS Group EQS-News: Hannover Re grows premium volume despite highly competitive market environment and generates Group net income of EUR 2.6 billion in 2025
EQS Group EQS-DD: Hannover Rück SE: Clemens Jungsthöfel, buy
EQS Group EQS-AFR: Hannover Rück SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Hannover Re raises earnings guidance for 2025 after very good business performance
EQS Group EQS-News: E+S Rück anticipates a stable market environment in Germany for 2026 and continued growth in demand for reinsurance protection
EQS Group EQS-AFR: Hannover Rück SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-Adhoc: Hannover Re modifies dividend policy
