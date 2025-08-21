ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Air Liquide auf 'Outperform' - Ziel 198 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Air Liquide nach Bekanntgabe eines Zukaufs auf "Outperform" mit einem Kursziel von 198 Euro belassen. Die Übernahme des südkoreanischen Branchenkollegen DIG Airgas beinhalte eine hohe Bewertung, die angesichts der wachstumsstarken dortigen Industriegasebranche aber gerechtfertigt erscheine, schrieb James Hooper in einer am Freitag vorliegenden Reaktion. Da Air Liquide in Südkorea bisher kaum aktiv gewesen sei, ergäben sich auch erhebliche Synergieeffekte. Eine Beeinträchtigung der Finanzierung des künftigen Wachstums und der Kapitalerträge sieht Hooper durch die Transaktion nicht./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / 07:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 07:35 / UTC
Nachrichten zu Air Liquide S.A.
Analysen zu Air Liquide S.A.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:11
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:16
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|01.08.2025
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|30.07.2025
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|12:11
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:16
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|01.08.2025
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|30.07.2025
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|29.07.2025
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.2025
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.2025
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.2024
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.10.2024
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.2024
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.2024
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2024
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.07.2024
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.2024
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
