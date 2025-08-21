DAX24.280 -0,1%ESt505.473 +0,2%Top 10 Crypto15,67 ±0,0%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin96.463 -0,3%Euro1,1614 +0,1%Öl67,71 +0,1%Gold3.327 -0,4%
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Air Liquide auf 'Outperform' - Ziel 198 Euro

22.08.25 14:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Air Liquide S.A.
182,88 EUR 0,72 EUR 0,40%
Charts|News|Analysen


NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Air Liquide nach Bekanntgabe eines Zukaufs auf "Outperform" mit einem Kursziel von 198 Euro belassen. Die Übernahme des südkoreanischen Branchenkollegen DIG Airgas beinhalte eine hohe Bewertung, die angesichts der wachstumsstarken dortigen Industriegasebranche aber gerechtfertigt erscheine, schrieb James Hooper in einer am Freitag vorliegenden Reaktion. Da Air Liquide in Südkorea bisher kaum aktiv gewesen sei, ergäben sich auch erhebliche Synergieeffekte. Eine Beeinträchtigung der Finanzierung des künftigen Wachstums und der Kapitalerträge sieht Hooper durch die Transaktion nicht./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / 07:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 07:35 / UTC

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Analysen zu Air Liquide S.A.

DatumRatingAnalyst
12:11Air Liquide BuyJefferies & Company Inc.
11:16Air Liquide OutperformBernstein Research
13.08.2025Air Liquide OutperformBernstein Research
01.08.2025Air Liquide KaufenDZ BANK
30.07.2025Air Liquide BuyDeutsche Bank AG
29.07.2025Air Liquide NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.07.2025Air Liquide NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.04.2025Air Liquide NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.10.2024Air Liquide NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.10.2024Air Liquide NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.10.2024Air Liquide UnderperformJefferies & Company Inc.
23.10.2024Air Liquide UnderperformJefferies & Company Inc.
09.09.2024Air Liquide UnderperformJefferies & Company Inc.
26.07.2024Air Liquide UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2024Air Liquide UnderperformJefferies & Company Inc.

