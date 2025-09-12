DAX 23.823 +0,5%ESt50 5.440 +0,9%Top 10 Crypto 16,16 -1,5%Dow 45.834 -0,6%Nas 22.141 +0,4%Bitcoin 97.946 -0,5%Euro 1,1757 +0,2%Öl 67,27 +0,6%Gold 3.644 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T RENK RENK73 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 SAP 716460 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Alibaba A117ME Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Gewinnen -- Rheinmetall übernimmt Schiffbauer NVL -- NVIDIA mit Verstoß gegen Kartellrecht in China -- Palantir, BYD, Google, VW, Infineon, BVB im Fokus
Top News
Oxford Industries kämpft mit Zöllen – Aktie schießt dennoch nach oben Oxford Industries kämpft mit Zöllen – Aktie schießt dennoch nach oben
Hot Stocks heute: Trade der Woche: NVIDIA Short - Hebel 5 (PJ4DE0) - Rheinmetall kauft Militärsparte der Lürssen-Gruppe Hot Stocks heute: Trade der Woche: NVIDIA Short - Hebel 5 (PJ4DE0) - Rheinmetall kauft Militärsparte der Lürssen-Gruppe
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Air Liquide Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
178,16 EUR +0,58 EUR +0,33 %
STU
177,22 EUR +0,98 EUR +0,56 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 102,21 Mrd. EUR

KGV 27,36 Div. Rendite 2,10%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850133

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120073

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AIQUF

UBS AG

Air Liquide Buy

12:56 Uhr
Air Liquide Buy
Aktie in diesem Artikel
Air Liquide S.A.
178,16 EUR 0,58 EUR 0,33%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Air Liquide auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Geoff Haire beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie mit der Positionierung von US-Investoren im Chemiesektor. Im Mittelpunkt stünden Ertragsrisiken für das Geschäftsjahr 2025 und mögliche Treiber für eine Ertragserholung im kommenden Geschäftsjahr. Die Anleger schienen an der Fähigkeit der Branche zu zweifeln, 2026 einen Umsatzanstieg und ein prozentual zweistelliges Ertragswachstum zu erzielen./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 15:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 15:37 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Air Liquide Buy

Unternehmen:
Air Liquide S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
200,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
177,22 €		 Abst. Kursziel*:
12,85%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
178,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,26%
Analyst Name:
Geoff Haire 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
194,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Air Liquide S.A.

12:56 Air Liquide Buy UBS AG
22.08.25 Air Liquide Buy Jefferies & Company Inc.
22.08.25 Air Liquide Outperform Bernstein Research
13.08.25 Air Liquide Outperform Bernstein Research
01.08.25 Air Liquide Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu AXA S.A.

finanzen.net EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXA von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AXA von vor 5 Jahren abgeworfen
TraderFox Die Top 5 europäischen Dividendenstars der letzten fünf Jahre
finanzen.net So schätzen die Analysten die Zukunft der AXA-Aktie ein
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AXA von vor 3 Jahren abgeworfen
dpa-afx Inflation bremst viele Menschen bei privater Altersvorsorge
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AXA von vor einem Jahr verdient
TraderFox Big Call Screening: Travelers, AXA, Deutsche Telekom, Adidas
Financial Times AXA IM in talks to take stake in Telefónica Spanish fibre venture
Zacks Are Finance Stocks Lagging Axa (AXAHY) This Year?
EN, AXA Consolidated revenues for the first nine months of 2002
Business Times BNP Paribas completes 5.1 billion-euro acquisition of AXA Investment Managers
EN, AXA AXA completes the sale of AXA Investment Managers to BNP Paribas
Zacks Is Axa (AXAHY) Stock Outpacing Its Finance Peers This Year?
EN, AXA Execution of a share repurchase agreement in relation to AXA’s Shareplan and certain stock-based compensation
Zacks Are Finance Stocks Lagging Axa (AXAHY) This Year?
RSS Feed
AXA S.A. zu myNews hinzufügen