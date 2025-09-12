Air Liquide Aktie
Marktkap. 102,21 Mrd. EURKGV 27,36 Div. Rendite 2,10%
WKN 850133
ISIN FR0000120073
Symbol AIQUF
Air Liquide Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Air Liquide auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Geoff Haire beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie mit der Positionierung von US-Investoren im Chemiesektor. Im Mittelpunkt stünden Ertragsrisiken für das Geschäftsjahr 2025 und mögliche Treiber für eine Ertragserholung im kommenden Geschäftsjahr. Die Anleger schienen an der Fähigkeit der Branche zu zweifeln, 2026 einen Umsatzanstieg und ein prozentual zweistelliges Ertragswachstum zu erzielen./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 15:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 15:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Air Liquide Buy
|Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
200,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
177,22 €
|Abst. Kursziel*:
12,85%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
178,16 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,26%
|
Analyst Name:
Geoff Haire
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
194,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Air Liquide S.A.
|12:56
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|22.08.25
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.08.25
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|13.08.25
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|01.08.25
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|23.10.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.07.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.24
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.10.24
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.