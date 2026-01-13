ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Verbio auf 'Buy' und Ziel auf 29,40 Euro
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Verbio (VERBIO Vereinigte BioEnergie) fast verdoppelt auf 29,40 Euro und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Michael Kuhn rechnet damit, dass sich das Biokraftstoffunternehmen höhere Ziele stecken kann. Die Anlagestory habe sich enorm verbessert angesichts eines günstigeren regulatorischen Umfelds und positiver Entwicklung der Rohstoffpreise, schrieb der Experte in seiner am Mittwoch vorliegenden Empfehlung./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:02 / CET
