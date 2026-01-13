DAX24.885 -0,4%Est506.023 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4500 -3,7%Nas23.102 -0,6%Bitcoin55.728 -3,7%Euro1,1918 +0,2%Öl69,62 +0,8%Gold5.092 +1,3%
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Verbio auf 'Buy' und Ziel auf 29,40 Euro

11.02.26 10:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
26,46 EUR 3,20 EUR 13,76%
Charts|News|Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Verbio (VERBIO Vereinigte BioEnergie) fast verdoppelt auf 29,40 Euro und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Michael Kuhn rechnet damit, dass sich das Biokraftstoffunternehmen höhere Ziele stecken kann. Die Anlagestory habe sich enorm verbessert angesichts eines günstigeren regulatorischen Umfelds und positiver Entwicklung der Rohstoffpreise, schrieb der Experte in seiner am Mittwoch vorliegenden Empfehlung./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:02 / CET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

