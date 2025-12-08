DAX24.086 +0,2%Est505.729 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,40 +2,9%Nas23.578 +0,3%Bitcoin79.096 +2,1%Euro1,1653 +0,1%Öl63,20 -1,0%Gold4.205 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 BASF BASF11 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- TKMS mit starken Zahlen -- Siemens und Healthineers kooperieren mit Rheinmetall -- D-Wave, Rüstungsaktien, Tesla, BioNTech, Novo Nordisk, Netflix, Warner Bros. im Fokus
Top News
LendingClub: Der übersehene Fintech-Turnaround mit Banklizenz und Großinvestoren im Rücken LendingClub: Der übersehene Fintech-Turnaround mit Banklizenz und Großinvestoren im Rücken
TKMS-Aktie höher: Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert - Marge übertrifft Erwartungen TKMS-Aktie höher: Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert - Marge übertrifft Erwartungen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
700 % in 7 Jahren: Wie BIT Capital mit Tech, Daten & Timing die Nasdaq schlägt.

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Schott Pharma auf 'Hold'

08.12.25 09:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
SCHOTT Pharma
16,02 EUR -0,96 EUR -5,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SCHOTT Pharma von 29 auf 19 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die "große Enttäuschung" sei der neue Ausblick des Pharmazulieferers für 2026 gewesen, schrieb Falko Friedrichs in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung. Dies spreche nicht nur für Korrekturen der Markterwartungen, sondern auch für ein neuerliches Übergangsjahr. Es sei unklar, wie lange die neue Schwäche in der Nachfrage nach Glasspritzen anhalte./ag/zb

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:06 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf SCHOTT Pharma

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SCHOTT Pharma

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu SCHOTT Pharma

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu SCHOTT Pharma

DatumRatingAnalyst
09:26SCHOTT Pharma HoldDeutsche Bank AG
08:01SCHOTT Pharma Equal WeightBarclays Capital
05.12.2025SCHOTT Pharma KaufenDZ BANK
05.12.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
05.12.2025SCHOTT Pharma Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
05.12.2025SCHOTT Pharma KaufenDZ BANK
05.12.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
04.12.2025SCHOTT Pharma OverweightBarclays Capital
20.11.2025SCHOTT Pharma BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.10.2025SCHOTT Pharma KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
09:26SCHOTT Pharma HoldDeutsche Bank AG
08:01SCHOTT Pharma Equal WeightBarclays Capital
05.12.2025SCHOTT Pharma Sector PerformRBC Capital Markets
05.12.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
03.12.2025SCHOTT Pharma Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.12.2024SCHOTT Pharma VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SCHOTT Pharma nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen