ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Schott Pharma auf 'Hold'
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SCHOTT Pharma von 29 auf 19 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die "große Enttäuschung" sei der neue Ausblick des Pharmazulieferers für 2026 gewesen, schrieb Falko Friedrichs in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung. Dies spreche nicht nur für Korrekturen der Markterwartungen, sondern auch für ein neuerliches Übergangsjahr. Es sei unklar, wie lange die neue Schwäche in der Nachfrage nach Glasspritzen anhalte./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:06 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf SCHOTT Pharma
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SCHOTT Pharma
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu SCHOTT Pharma
Analysen zu SCHOTT Pharma
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|SCHOTT Pharma Equal Weight
|Barclays Capital
|05.12.2025
|SCHOTT Pharma Kaufen
|DZ BANK
|05.12.2025
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|05.12.2025
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.12.2025
|SCHOTT Pharma Kaufen
|DZ BANK
|05.12.2025
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|04.12.2025
|SCHOTT Pharma Overweight
|Barclays Capital
|20.11.2025
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.10.2025
|SCHOTT Pharma Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|SCHOTT Pharma Equal Weight
|Barclays Capital
|05.12.2025
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.12.2025
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.2025
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.12.2024
|SCHOTT Pharma Verkaufen
|DZ BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SCHOTT Pharma nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen