ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Hannover Rück nach Zahlen auf 'Buy'
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Das Leben-Rückversicherungsgeschäft habe schwächer als erwartet abgeschnitten, schrieb Philip Kett in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Der Rückversicherer enttäusche in diesem Segment nicht zum ersten Mal, und die Aktie dürfte darauf negativ reagieren./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Hannover Rück
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hannover Rück
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Hannover Rück
Analysen zu Hannover Rück
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:01
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|10:56
|Hannover Rück Outperform
|RBC Capital Markets
|09:46
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:21
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.2025
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:56
|Hannover Rück Outperform
|RBC Capital Markets
|09:46
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:21
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.2025
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.2025
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:01
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|13.05.2025
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|31.03.2025
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|13.03.2025
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|06.02.2025
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10.04.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|28.01.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|19.09.2024
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|04.09.2024
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hannover Rück nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen