ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Airbus auf 'Overweight' - Ziel 180 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Airbus (Airbus SE) mit einem Kursziel von 180 Euro auf "Overweight" belassen. Das erste Quartal habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst David Perry in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Der Free Cashflow (FCF) sei sogar sehr imposant gewesen. Das Management rüste sich gegen die Zölle, aber noch nicht gegen Währungsgegenwind./ag/zb

