Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE reagiert am Mittag positiv

Airbus SE im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Airbus SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 165,08 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 165,08 EUR zu. In der Spitze legte die Airbus SE-Aktie bis auf 165,72 EUR zu. Mit einem Wert von 162,42 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 94.670 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2025 markierte das Papier bei 177,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbus SE-Aktie damit 6,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.10.2024 bei 124,74 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 24,44 Prozent könnte die Airbus SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Airbus SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,61 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 180,50 EUR je Airbus SE-Aktie aus.

Airbus SE gewährte am 30.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,01 EUR gegenüber 0,76 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 13,54 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 5,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,83 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2025 terminiert. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,56 EUR je Airbus SE-Aktie.

