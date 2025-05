Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE tendiert am Donnerstagmittag nordwärts

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Airbus SE. Zuletzt wies die Airbus SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 164,80 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,5 Prozent auf 164,80 EUR. Die Airbus SE-Aktie legte bis auf 165,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 165,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 68.180 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (177,36 EUR) erklomm das Papier am 03.03.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 124,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE-Aktie 32,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 2,00 EUR an Airbus SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,61 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 181,11 EUR an.

Am 30.04.2025 hat Airbus SE die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,01 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE 0,76 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 13,54 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,83 Mrd. EUR umgesetzt.

Airbus SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Airbus SE-Anleger Experten zufolge am 05.08.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,56 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

Aktien von Airbus und MTU steigen: Streik-Ende bei Triebwerkspartner - Air Niugini bestellt zwei Airbus A220-100

Jefferies & Company Inc. bescheinigt Buy für Airbus SE-Aktie

DAX 40-Wert Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airbus SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren