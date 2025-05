Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken Airbus SE am Donnerstagvormittag ins Plus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Airbus SE zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 164,94 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Airbus SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 164,94 EUR. Die Airbus SE-Aktie legte bis auf 165,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 165,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 11.402 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Bei 177,36 EUR erreichte der Titel am 03.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Airbus SE-Aktie ist somit 7,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 124,74 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE-Aktie derzeit noch 24,37 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,61 EUR. Im Vorjahr hatte Airbus SE 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 181,11 EUR.

Airbus SE gewährte am 30.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,01 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,76 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13,54 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12,83 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 30.07.2025 erwartet. Airbus SE dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Airbus SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,56 EUR je Aktie.

