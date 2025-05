Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Anleger greifen bei Airbus SE am Mittwochvormittag zu

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbus SE zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Airbus SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 163,28 EUR.

Um 09:07 Uhr sprang die Airbus SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 163,28 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Airbus SE-Aktie bis auf 163,68 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 162,42 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 14.649 Airbus SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (177,36 EUR) erklomm das Papier am 03.03.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE-Aktie mit einem Kursplus von 8,62 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.10.2024 Kursverluste bis auf 124,74 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Airbus SE-Aktie liegt somit 30,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,61 EUR. Im Vorjahr hatte Airbus SE 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 180,50 EUR.

Am 30.04.2025 lud Airbus SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS belief sich auf 1,01 EUR gegenüber 0,76 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Airbus SE mit einem Umsatz von insgesamt 13,54 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,83 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,55 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Airbus SE am 30.07.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 05.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,56 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

