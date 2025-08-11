ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Hannover Rück auf 'Overweight' - Ziel 330 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 330 Euro belassen. Das operative Ergebnis liege um 5 Prozent unter der vom Unternehmen erstellten Konsensschätzung und das Nettoergebnis um 5 Prozent darüber, schrieb Kamran M Hossain in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die Bestätigung der Jahresziele durch den Rückversicherer dürfte am Markt indes gut ankommen./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:41 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:41 / BST
