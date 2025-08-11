DAX24.084 ±0,0%ESt505.342 +0,2%Top 10 Crypto16,50 +0,6%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.364 +0,1%Euro1,1618 ±0,0%Öl66,88 +0,3%Gold3.353 +0,3%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Hannover Rück auf 'Overweight' - Ziel 330 Euro

12.08.25 10:05 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
260,00 EUR -5,40 EUR -2,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 330 Euro belassen. Das operative Ergebnis liege um 5 Prozent unter der vom Unternehmen erstellten Konsensschätzung und das Nettoergebnis um 5 Prozent darüber, schrieb Kamran M Hossain in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die Bestätigung der Jahresziele durch den Rückversicherer dürfte am Markt indes gut ankommen./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:41 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:41 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

