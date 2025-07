ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Vestas auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 161 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktien von Vestas (Vestas Wind Systems A-S) von 126 auf 161 dänischen Kronen angehoben und die Papiere von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. "Es ist Zeit, mit dem Wind zu segeln", schrieb Akash Gupta in seiner am Freitag vorliegenden Kaufempfehlung für den Hersteller von Windkraftanlagen. Die Aktien seien dem europäischen Industriegütersektor 18 Monate lang weit hinterhergehinkt - wegen einer Mischung aus sinkenden Ergebnisprognosen und schrumpfender Bewertung. Beides hält Gupta nun für weitgehend abgeschlossen. Zudem verspreche der aktuelle Ausblick von Bloomberg New Energy Finance (BNEF) im Schnitt jährlich zweistelliges Wachstum von Windkraftinstallationen bis 2030 außerhalb Chinas. Im Optimalfall sei für Vestas sogar ein Kursniveau von 300 Kronen drin./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2025 / 21:59 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2025 / 00:15 / BST