ANALYSE-FLASH: RBC belässt Evotec auf 'Outperform' - Ziel 11,90 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec (EVOTEC SE) nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 11,90 Euro belassen. Eine Schwäche im zweiten Quartal bei kooperativen Forschungs- und Entwicklungsprojekten werde von der Entwicklung bei Just-Evotec Biologics verstärkt, schrieb Charles Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach der Warnung im Juli habe der Wirkstoffforscher im zweiten Quartal beim Umsatz die Konsensschätzungen verfehlt./rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 01:45 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 01:45 / EDT
