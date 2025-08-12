DAX24.220 +0,8%ESt505.378 +0,8%Top 10 Crypto16,72 +0,9%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.243 -0,7%Euro1,1729 +0,5%Öl65,90 -0,3%Gold3.362 +0,5%
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Evotec auf 'Outperform' - Ziel 11,90 Euro

13.08.25 09:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
EVOTEC SE
6,77 EUR 0,19 EUR 2,89%
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec (EVOTEC SE) nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 11,90 Euro belassen. Eine Schwäche im zweiten Quartal bei kooperativen Forschungs- und Entwicklungsprojekten werde von der Entwicklung bei Just-Evotec Biologics verstärkt, schrieb Charles Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach der Warnung im Juli habe der Wirkstoffforscher im zweiten Quartal beim Umsatz die Konsensschätzungen verfehlt./rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 01:45 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 01:45 / EDT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Nachrichten zu EVOTEC SE

Analysen zu EVOTEC SE

10:41EVOTEC SE BuyWarburg Research
08:56EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
30.07.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
10:41EVOTEC SE BuyWarburg Research
08:56EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
30.07.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
22.07.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
22.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
09.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
07.05.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
24.04.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
03.03.2025EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
25.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
18.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
12.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
07.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG

