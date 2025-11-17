ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Nagarro auf 95 Euro - 'Buy'
Werte in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Nagarro (Nagarro SE) von 90 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die solide Geschäftsentwicklung im dritten Quartal habe Wechselkursbelastungen ausgeglichen, schrieb Fabio Hölscher in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hob zudem die mittelfristigen Geschäftsperspektiven hervor./mis/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Nachrichten zu Nagarro SE
Analysen zu Nagarro SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:26
|Nagarro SE Buy
|Warburg Research
|14.11.2025
|Nagarro SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.2025
|Nagarro SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.2025
|Nagarro SE Buy
|Warburg Research
|14.08.2025
|Nagarro SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
