ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Wacker Neuson auf 'Hold'
Werte in diesem Artikel
(Tippfehler berichtigt)
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat Wacker Neuson (Wacker Neuson SE) von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 27 auf 23 Euro gesenkt. Die Erholung in Deutschland sei in der Spur, während diese in den USA hinterherhinke, schrieb Stefan Augustin in einer am Montag vorliegenden Studie. Daher habe er seine Erwartungen an das US-Geschäft des Baumaschinenherstellers gesenkt. Angesichts der Kooperation mit dem Branchenkollegen Deere seien die Perspektiven für die USA aber gut./rob/mis/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Nachrichten zu Wacker Neuson SE
Analysen zu Wacker Neuson SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:26
|Wacker Neuson SE Hold
|Warburg Research
|14.08.2025
|Wacker Neuson SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2025
|Wacker Neuson SE Buy
|Warburg Research
|05.06.2025
|Wacker Neuson SE Buy
|Warburg Research
|26.05.2025
|Wacker Neuson SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
