ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Wacker Neuson auf 'Hold'

13.10.25 10:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Wacker Neuson SE
20,50 EUR -0,20 EUR -0,97%
(Tippfehler berichtigt)

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat Wacker Neuson (Wacker Neuson SE) von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 27 auf 23 Euro gesenkt. Die Erholung in Deutschland sei in der Spur, während diese in den USA hinterherhinke, schrieb Stefan Augustin in einer am Montag vorliegenden Studie. Daher habe er seine Erwartungen an das US-Geschäft des Baumaschinenherstellers gesenkt. Angesichts der Kooperation mit dem Branchenkollegen Deere seien die Perspektiven für die USA aber gut./rob/mis/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

